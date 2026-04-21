Erste Ergebnisse des alle zwei Jahre erscheinenden Innovationsberichts zeigen zudem, dass der Anteil jener Firmen aus der Automobilbranche, die in China nicht nur für den chinesischen Markt, sondern auch die Weltmärkte entwickeln und forschen, von 12 Prozent auf 33 Prozent stieg. Ab Freitag zeigen Hersteller aus der ganzen Welt in Peking auf der Branchenmesse Auto China Neuheiten.