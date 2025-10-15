Eine AWP-Anfrage an Lindt&Sprüngli blieb bisher unbeantwortet. Gegenüber «RadioFr.» sagte eine Sprecherin: «Im Rahmen der Neuausrichtung ihrer Einkaufsstrategie hat die Migros-Genossenschafts-Bund Verhandlungen mit Lindt&Sprüngli über die bei Migros und Denner verkauften Lindt-Produkte aufgenommen. Aufgrund der laufenden Gespräche sind bestimmte Artikel derzeit nicht überall erhältlich.» Das Unternehmen bedauere das und hoffe, die Verfügbarkeit der Produkte so schnell wie möglich wiederherstellen zu können.