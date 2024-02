Scholz betonte, Deutschland werde mit seiner Unterstützung nicht nachlassen. Es werde die Ukraine auch mit Waffen unterstützen, «as long as it takes» (dt. etwa: so lange wie nötig). In dem Zusammenhang sei das bilaterale «historische Abkommen» auch als glasklare Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu verstehen.