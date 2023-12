Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich geäussert, die Haushaltskrise der Ampel-Koalition lösen zu können - und schliesst einen Kahlschlag bei Sozialleistungen aus. «Wir stehen nicht vor einer unlösbaren Aufgabe. Es müssen sich jetzt nur alle verständigen», sagte er am Samstag beim SPD-Parteitag in Berlin. «Es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben», betonte der Kanzler. Nach tagelangem Ringen der Koalitionsspitzen um den Bundeshaushalt 2024 geht die Debatte über Einsparungen und ein erneutes Aussetzen der Schuldenbremse weiter.

09.12.2023 19:10