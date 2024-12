Steinmeier will zunächst Gespräche mit Fraktionen führen

Steinmeier will in den nächsten Tagen aber zunächst Gespräche mit allen Fraktionen und Gruppen im Bundestag führen. Es ist die Pflicht des Bundespräsidenten zu prüfen, ob es andere Möglichkeiten gibt, eine stabile Regierung zu bilden. «Wir sollten jetzt nicht huddeln», sagte Steinmeier in einem am Wochenende veröffentlichten ARD-Interview. «Die Hektik der Tagespolitik und die Schlagzahl der Medien gibt jetzt nicht das weitere Verfahren vor, sondern die Verfassung und ihre Regeln.»