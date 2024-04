In einer Diskussionsveranstaltung mit Bürgern in Lüneburg unmittelbar zuvor bekräftigte er seine Absage an eine Taurus-Lieferung. Die Waffe reiche 500 Kilometer weit und sei so präzise, «da können wir direkt ein Wohnzimmer ansteuern», sagte er. «Das ist nur verantwortlich, wenn wir die Kontrolle über die Zielsteuerung behalten.» Das würde aber eine Kriegsbeteiligung bedeuten und komme deshalb nicht in Frage.