Am Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs der EU auf einem Gipfel in Brüssel über ihre Reaktion darauf beraten. Scholz bekräftigte laut Hebestreit in seinem Gespräch mit Selenskyj die anhaltende und unverbrüchliche Solidarität Deutschlands mit der Ukraine. Er versicherte, dass Deutschland das von Russland angegriffene Land in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern «so lange unterstützen werde, bis ein gerechter, umfassender und dauerhafter Frieden erreicht ist». Deutschland ist nach den USA der zweitwichtigste Waffenlieferant der Ukraine./mfi/DP/jha