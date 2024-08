Sicherheit, irreguläre Migration und Wirtschaft

Der Vertrag zwischen den beiden Ländern soll nach geplanten Regierungskonsultationen unterzeichnet werden, wie es in einer gemeinsamen Erklärung zu dem Vorhaben heisst. Inhaltlich soll die Vereinbarung ein breites Spektrum an Themen umfassen. Sowohl bei sicherheitspolitischen Fragen als auch bei der Strafverfolgung irregulärer Migration wollen sich beide Länder demnach abstimmen. Ausserdem soll es in dem Abkommen um die wirtschaftliche Zusammenarbeit gehen.