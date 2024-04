Eine Zusage für eine Teilnahme an dem für Juni geplanten Friedensgipfel in der Schweiz, von dem Russland ausgeschlossen werden soll, machte Xi dem Kanzler aber nicht, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Er unterstütze eine solche internationale Konferenz nur, wenn sie sowohl von Russland als auch von der Ukraine akzeptiert werde, hiess es. Man wolle aber im positiven Austausch über die Konferenz in der Schweiz sowie über «andere relevante internationale Friedenskonferenzen» in der Zukunft bleiben.