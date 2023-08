Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine klare Positionierung zum in der Ampel-Koalition umstrittenen Industriestrompreis vermieden. Auf eine Frage nach einem staatlich subventionierten Strompreis verwies der SPD-Politiker nach der Kabinettsklausur in Meseberg am Mittwoch auf andere Anstrengungen der Bundesregierung für bezahlbare Energiepreise. «Die Frage der Sicherung einer billigen Energieversorgung ist ein Dauerthema der Regierung», sagte Scholz. Deswegen sollten etwa Erneuerbare Energien und Netze ausgebaut werden.

30.08.2023 12:33