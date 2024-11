Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach seinem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Er habe in dem Gespräch klargemacht, «dass wir Waffenlieferungen aus China nicht akzeptieren werden, nicht akzeptieren wollen», sagte Scholz nach Abschluss des G20-Gipfels in einem Interview von ZDF-«heute». Ähnlich würden das Thema auch die US-amerikanische, die französische und die britische Regierung bei China ansprechen. «Es ist wichtig, dass man klare Worte findet und dass man Dinge bespricht, die von Bedeutung sind», so Scholz.