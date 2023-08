Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zurückhaltend zu einer mögliche Abgabe von Marschflugkörpern vom Typ Taurus an die Ukraine geäussert. Der SPD-Politiker sagte am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview" der Sendung "Berlin direkt", so wie in der Vergangenheit werde die Bundesregierung jede einzelne Entscheidung immer sehr sorgfältig überprüfen - was gehe, was Sinn mache, was der deutsche Beitrag sein könne.

13.08.2023 14:43