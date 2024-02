Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es bald eine Entscheidung gibt über neue Militärhilfen der USA für die Ukraine. Es gehe um eine klare und wichtige Botschaft an den russischen Präsidenten und eine tatkräftige Hilfe für die Ukraine, sagte Scholz am Freitag in Washington vor einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden. «Ich will nicht spekulieren, wie lange es noch dauert und ob es noch ein paar weitere Anläufe braucht. Aber es wäre schon gut, wenn das jetzt sehr bald erfolgte.»

09.02.2024 17:41