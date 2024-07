Das gab ein Mediensprecher der Urner Kantonspolizei am früheren Samstagnachmittag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage bekannt. Den Reiseverkehr in Richtung Süden habe dieses Pannenfahrzeug nicht beeinflusst, sagte der Polizeisprecher weiter. Jener in Richtung Norden sei nur in kleinerem Ausmass gestört worden.