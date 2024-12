Der MDax-Aufsteiger Schott Pharma will die Dividende leicht erhöhen. Der Hauptversammlung solle für das Geschäftsjahr 2023/24 (per Ende September) eine Ausschüttung von 16 Cent je Aktie vorgeschlagen werden, teilte der Pharmazulieferer am Donnerstag mit. Das entspreche einer Gesamtsumme von 24,1 Millionen Euro. Im Vorjahr gab es pro Aktie 15 Cent - damit hatten Analysten im Schnitt auf für das nun beendete Jahr gerechnet. Die Hauptversammlung soll am 4. Februar 2025 stattfinden./ngu/stk