In den vergangenen Tagen gerieten Musk und xAI in die Kritik, weil Nutzer mit Grok zum Beispiel Kleidung von Frauen durch Bikinis ersetzen konnten. Behörden leiteten Ermittlungen ein. Malaysia sperrte Grok und kündigte rechtliche Schritte gegen X ein. Wenige Stunden vor der X-Ankündigung startete auch Kalifornien eine Untersuchung. Die britische Aufsichtsbehörde Ofcom teilte mit, sie begrüsse den Schritt, setze ihre Ermittlungen jedoch fort, um herauszufinden, wie es dazu gekommen sei und wie dagegen vorgegangen werde, meldete die britische Nachrichtenagentur PA.