Saudi-Arabien hat kein bekanntes Atomwaffenprogramm, treibt die Nutzung von Kernkraft unter dem Kronprinzen und faktischen Herrscher Mohammed bin Salman aber seit Jahren voran. Er hat mehrfach erklärt, dass sein Land zwar nicht nach Atomwaffen strebe, aber «so schnell wie möglich» folgen werde, falls der Iran diesen Schritt gehen sollte. Das angebliche - und von Teheran wiederholt dementierte - Streben des Irans nach Atomwaffen wurde von der US-Regierung und ihrem Verbündeten Israel als massgeblicher Grund für den Beginn der Angriffe auf die Islamische Republik Ende Februar angeführt.