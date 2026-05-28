Der an der SIX kotierte Fonds Schroder Immoplus hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich mehr verdient. Die Mietzinseinnahmen kletterten per Ende März um 3,5 Prozent auf 53,4 Millionen Franken und der der Gesamterfolg erhöhte sich um 2,9 Prozent auf 35,1 Millionen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.