Die Schweizer Börse hatte ihr ETF-Segment im Jahr 2000 lanciert. Mit Schroders zählt die SIX nun 34 ETF-Emittenten, die 2098 ETFs anbieten. Der Handelsumsatz mit ETF an der SIX betrug nach neun Monaten 94,4 Milliarden Franken. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 66 Prozent.