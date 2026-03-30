Schwyzer wird die Bereiche Vermögensverwaltung, institutionelle Kunden und Grosskunden koordinieren, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Er kommt von der UBS.
sta/cg
(AWP)
Der Vermögensverwalter Schroders verstärkt seine europäische Geschäftsleitung mit der Ernennung eines neuen Leiters der Kundengruppe Europa. Patrick Schwyzer übernimmt per 7. April die paneuropäischen Aktivitäten von Zürich aus.
Schwyzer wird die Bereiche Vermögensverwaltung, institutionelle Kunden und Grosskunden koordinieren, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Er kommt von der UBS.
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