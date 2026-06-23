Jährlich mehr als 100 Milliarden Euro illegal eingeschleust

Mit dem Zukauf baut ihr Schufa das Geschäft mit Compliance-Lösungen aus als zweite Säule neben der Bonitätsprüfung von Verbrauchern, etwa bei Miet- und Handyverträgen. Die Auskunftei will nun ihre Tochtergesellschaft ClariLab, die auf Identitätsprüfungen spezialisiert ist und rund 400 Banken als Kunden hat, mit Strateco unter dem Dach der neuen «Schufa Compliance Suite» bündeln. Über den Kaufpreis für Strateco mit rund 160 Beschäftigten wurde Stillschweigen vereinbart.