Unter dem Strich resultierte ein Gewinn von 105,0 Millionen Franken nach einem Verlust von 40,9 Millionen Franken im Vorjahresquartal. Diesen hatte das Management damals primär auf die Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Franken zurückgeführt. Diese habe zu negativen Bewertungseffekten auf in Dollar gehaltene Vermögenswerte geführt, was sich dieses Quartal nicht wiederholt habe.