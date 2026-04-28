Besonders prekär ist die Lage demnach in Angola, wo 60 Prozent der Staatseinnahmen für Zins- und Tilgungszahlungen an ausländische Gläubiger aufgewendet werden müssen, wie Misereor mitteilt. Im Senegal liegt diese Quote bei 39 Prozent. Zum Vergleich: In Deutschland werden lediglich rund zwei Prozent der Einnahmen für den Auslandsschuldendienst genutzt. Malina Stutz von erlassjahr.de warnte, dass dadurch ein untragbar hoher Teil der Mittel nicht in Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur fliessen kann.