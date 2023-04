Geldpolitische Inflationsbekämpfung bringt Konjunkturrisiken

Auch in anderen Ländern brodelt es. Äthiopien, das derzeit mit dem IWF über ein Finanzierungsprogramm verhandelt, hat eine Eurobond-Emission im Wert von einer Milliarde US-Dollar am Markt, die 2024 fällig wird. Investoren bieten bereits an, die Laufzeiten zu verlängern. Sri Lanka, Sambia und Ghana sind bereits mit ihren Auslandsschulden in Verzug geraten und arbeiten, wenn auch langsam, mit den Gläubigern an einer Umschuldung. Auch Bahrain hat bei begrenzten Reserven einen hohen Refinanzierungsbedarf. Jedoch mildere in diesem Fall die starke Unterstützung von Nachbarländern wie Saudi-Arabien einen Teil des Risikos, urteilen die Analysten von ING.