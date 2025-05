Mit der Stärkung der Medienvielfalt und des Medienplatzes Schweiz begründeten die beiden Organisationen den Schulterschluss, wie sie am Donnerstag an einer Medienkonferenz in Luzern verkündeten. «Damit wollen private und öffentlich finanzierte Medien gemeinsam das Vertrauen der Bevölkerung und Politik stärken», hiess es in der Mitteilung.