Trump und Veranstalter fordern Neuauflage der Gala

Mehrmals wird angekündigt, dass das Gala-Programm gleich weitergehen soll, auch Trump fordert dies in einem Post direkt nach dem Angriff. Doch dazu kommt es nicht. Stattdessen verkündet die Vorsitzende der Journalisten-Vereinigung, Weijia Jiang, dass Trump in 30 Minuten im Weissen Haus eine Pressekonferenz geben werde. «Das ist kein Scherz», sagt sie unter ausbrechendem Gelächter. Wenig später kommen Trump und mehrere Kabinettsmitglieder mit vielen der anwesenden Journalisten im Briefing-Raum des Weissen Hauses zusammen - alle noch in Abendgarderobe.