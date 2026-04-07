Konsulat nicht besetzt

Dem Sender CNN Türk zufolge hätten Bewaffnete versucht, in das siebte Stockwerk des Gebäudes zu gelangen. Auf Bildern waren Einsatzkräfte vor dem Konsulatsgebäude im Stadtteil Levent zu sehen. Ein Sprecher des israelischen Aussenministeriums teilte mit, Berichte über Schüsse in der Nähe des israelischen Konsulats in Istanbul werden überprüft. Das Konsulat sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht besetzt gewesen.