BienenSchweiz, die Société Romande d'Apiculture (SAR) und die Federazione Ticinese Apicoltori (FTA) werden über den weiteren Verlauf der Initiative an ihren Delegiertenversammlungen im Frühjahr 2026 abstimmen. Falls die Delegierten der Verbände mit der Weiterarbeit an der Initiative einverstanden seien, werde die Initiative am 20. Mai lanciert, dann starte voraussichtlich auch die Unterschriftensammlung.