Nach den Schüssen bei einer Gala in Washington wird dem Angreifer ein Mordversuch am US-Präsidenten Donald Trump zur Last gelegt. Das berichteten die «Washington Post» und CNN übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Washington, in dem der Verdächtige dem Richter vorgeführt wurde. Wie erwartet kamen zudem zwei weitere Anklagepunkte hinzu: die Verwendung einer Schusswaffe bei einer Gewalttat sowie der tätliche Angriff auf einen Bundesbeamten unter Einsatz einer gefährlichen Waffe.