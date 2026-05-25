WIE WIRD DIE KLAUSEL AKTIVIERT?

Will die Schweiz zur Schutzklausel greifen, muss sie an den entsprechenden gemischten Ausschuss Schweiz-EU gelangen. Gibt es keine Einigung, kann sie sich ans Schiedsgericht wenden, und dieses untersucht, ob die Voraussetzungen für die Anwendung der Klausel gegeben sind. Ist das der Fall, kann die Schweiz die Personenfreizügigkeit einschränken. Führt das zu einem Ungleichgewicht, kann die EU verhältnismässige Ausgleichsmassnahmen treffen, aber nur im Zusammenhang mit dem freien Personenverkehr. Sie könnte zum Beispiel die Zuwanderung von Schweizerinnen und Schweizern begrenzen.