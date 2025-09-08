Der Betriebsrat des Ford -Werkes in Saarlouis hat nach wochenlangen Verhandlung mit der Geschäftsführung einen Insolvenzschutz für alle 1.000 Mitarbeiter erreicht, die ab dem 1. Dezember im Werk bleiben werden. «Die Belegschaft und auch ich sind sehr erleichtert, dass wir dies jetzt vereinbaren konnten. Alle haben wieder einen Schutzschirm, und der Kündigungsschutz bleibt unverändert. Wir haben Wort gehalten», sagte der Betriebsratsvorsitzende Markus Thal im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Am Morgen hatte er die aktuell noch 2.700 von einst 4.500 Kolleginnen und Kollegen bei einer Betriebsversammlung über Einzelheiten der Einigung informiert.