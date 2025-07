Nach Angaben von L'Oreal, an der Nestlé eine grössere Beteiligung hält, kehrte China im zweiten Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurück, obwohl die flächenbereinigten Umsätze in Nordasien - wozu auch das Festland gehört - um 8,8 Prozent sanken und so den von Experten erwarteten Rückgang übertrafen. L'Oreal hat mit einem starken Rückgang der Ausgaben in China zu kämpfen, wo der Konsum durch ein stagnierendes Lohnwachstum und hohe Jugendarbeitslosigkeit gedämpft wird.