Der weltgrösste Chemiekonzern BASF hat auch im dritten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren bekommen. Der Gewinn fiel allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Die Aktie gehörte in den frühen Handelsminuten zu den stärksten Dax-Titeln. «In nahezu allen Branchen und Regionen war das Kaufverhalten der Kunden nach wie vor zurückhaltend», sagte Vorstandsvorsitzender Markus Kamieth am Mittwoch laut einer Mitteilung. BASF hatte bereits im Sommer vor einem schwierigen zweiten Halbjahr gewarnt und sein milliardenschweres Sparprogramm noch einmal beschleunigt.