Eine schwache Nachfrage im Bereich der präklinischen Forschung hat den schwächelnden Pharmawirkstoff-Entwickler Evotec im ersten Halbjahr belastet. Der Umsatz sei in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf rund 371 Millionen Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Zugleich sank das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) trotz Kostensenkungen auf minus 1,9 Millionen Euro nach minus 0,5 Millionen ein Jahr zuvor. Damit schnitt Evotec schlechter ab als von Analysten erwartet.