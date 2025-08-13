Unter dem Strich verbesserte sich das Konzernergebnis jedoch von zuvor minus 115,6 auf minus 75,1 Millionen Euro. Das Vorjahr sei vor allem durch hohe einmalige Restrukturierungskosten belastet gewesen, hiess es. Das Management bestätigte seine bereits im Juli angepassten Prognosen. Damals hatte das Unternehmen den Umsatzausblick gesenkt.
Konzernchef Christian Wojczewski zeigt sich unterdessen mit dem laufenden Umbau zufrieden. «Wir sind mit der Umsetzung unserer Strategie auf dem richtigen Weg.» Evotec mache Fortschritte in Richtung eines nachhaltigen und profitablen Wachstums. Dabei verwies er auch auf das starke Wachstum der Biotech-Tochter Just - Evotec Biologics im ersten Halbjahr./tav/mis
