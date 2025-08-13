Die schwache Nachfrage im Bereich der Wirkstoffforschung und präklinischen Entwicklung setzt dem Evotec -Konzern mitten in seinem Umbau einen Stolperstein in den Weg. Im ersten Halbjahr hatten die Hanseaten in dem Bereich mit Umsatzeinbussen zu kämpfen und fielen im Tagesgeschäft trotz anhaltender Kostensenkungen noch tiefer in die roten Zahlen. Evotec-Lenker Christian Wojczewski, der den Konzern seit seinem Amtsantritt vor rund einem Jahr unkrempelt, zeigt sich nichtsdestotrotz mit der bisherigen Restrukturierung zufrieden. Die im MDax notierte Aktie legte am Mittwoch um gut zweieinhalb Prozent zu.