Die H&M-Aktie in Stockholm verlor am Freitag zunächst rund ein Prozent und drehte etwas später dann in die Gewinnzone. Um die Mittagszeit lag sie mit 1,4 Prozent im Plus bei 179,14 Kronen. Im bisherigen Jahresverlauf hat das Papier damit rund 60 Prozent gewonnen. Von Kursen über 350 Kronen wie im Jahr 2015 ist es aber nach wie vor weit entfernt.