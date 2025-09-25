Die im MDax notierte Aktie verlor am Mittag zunächst knapp drei Prozent, konnte das Minus aber auf rund 1,8 Prozent eingrenzen. Laut Jefferies-Analyst Chris Counihan ist die erhoffte Sommererholung ausgeblieben. Mit seinen neuen Zielen liege Evonik noch leicht unter den Markterwartungen, die ohnehin schon etwas unter der vorhergehenden Konzernprognose gelegen hätten. Die Eckdaten für das dritte Quartal wiederum lägen beim operativen Ergebnis um zwölf Prozent unter dem Konsens und um acht Prozent unter seinen Erwartungen. Zugleich implizierten die Ziele aber auch ein deutlich stärkeres viertes Quartal als von ihm und am Markt angenommen, ergänzte der Experte.