Wie sich die nun angekündigten Streichungen regional aufteilen, ist noch offen. Für Deutschland schloss Hanebeck am Montag betriebsbedingte Kündigungen aus. Die Stellenstreichungen am Standort Regenburg seien in dem Plan bereits enthalten. Hier hatte Infineon den Abbau einer mittleren dreistelligen Zahl an Arbeitsplätzen angekündigt. Hanebeck betonte in der Konferenz, dass Regensburg ein zentraler Standort für Infineon bleibe. Die Verlagerungen sollen intern geschehen - und an günstigere Standorte, an denen Infineon bereits tätig ist.