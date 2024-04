Wegen des stockenden Hochlaufs der E-Mobilität und der angespannten Konjunktur hält sich der Technologiekonzern Bosch mit den Jahreszielen zurück. «Die Märkte entwickeln sich verzögert - das ist bei der Elektromobilität so, das ist bei Wasserstoff und Wärmepumpe nicht anders», sagte Bosch-Chef Stefan Hartung am Donnerstag anlässlich der Bilanzpressekonferenz im schwäbischen Renningen. Man sehe in diesen Bereichen zwar weiterhin grosse Wachstumschancen. 2024 bleibe aber anspruchsvoll.