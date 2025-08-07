Die Papiere des Pharma- und Elektronikkonzerns fielen mit bis zu 4,6 Prozent Abschlag auf den niedrigsten Stand seit Mitte 2020. Am späteren Vormittag betrug das Minus noch 1,3 Prozent auf 104,20 Euro. Damit setzt sich der Kursverfall für die Südhessen fort. Allein in diesem Jahr hat das Papier rund ein Viertel eingebüsst. Und vom in der Pandemie erreichten Hoch bei mehr als 230 Euro im Dezember 2021 ist die Aktie sogar auf weniger als die Hälfte zurückgefallen.