Unterdessen will Merck die mit der US-Regierung ausgehandelte Vereinbarung trotz des jüngsten Zoll-Urteils des US-Supreme-Courts nicht antasten. «Für uns ist das eine Win-Win-Situation», sagte Garijo. Mercks US-Tochter EMD Serono hatte sich im vergangenen Oktober zu deutlichen Preisnachlässen für drei Medikamente verpflichtet, die bei Behandlungen für künstliche Befruchtungen zum Einsatz kommen. Im Gegenzug zahlte Merck in der Pharmasparte laut Finanzvorständin von Roeder im vergangenen Jahr keine Zölle. Anders dagegen seien gewisse Zoll-Aufschläge für Produkte aus dem Laborgeschäft und der Elektronik-Sparte fällig geworden.