Vor allem die Exporte nach Europa und in die USA haben im dritten Quartal deutlich geschwächelt. Geringere Rückgänge verzeichnet die Branche hingegen in Asien. Zuwächse gibt es in Indien und besonders deutlich im Nahen und Mittleren Osten. Dort gebe es umfangreiche Investitionen in Infrastruktur und in die Industrie, um weniger abhängig vom Öl- und Gasexport zu werden. Die Region stehe aber nur für rund 3 Prozent der deutschen Maschinenexporte, erläutert Wiechers./ceb/DP/jha