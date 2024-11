Am Mittwoch hatte sich der Dollar der Marke von 115 Rubel genähert, der Euro kostete bereits mehr als 120 Rubel an der Börse Forex. Damit hat die russische Landeswährung seit Anfang August fast ein Viertel ihres Wertes verloren. Am Donnerstag stieg der Kurs angesichts von Devisenankäufen der Zentralbank nur leicht. Westliche Sanktionen, aber auch zunehmend politische Unsicherheit, verstärkt durch den von Kremlchef Wladimir Putin befohlenen Start der Mittelstreckenrakete Oreschnik drücken auf den Rubel.