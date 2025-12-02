Wirtschaftlicher Kontext und Streaming-Fokus

Hintergrund sind unter anderem die anhaltende Rezession und die schwachen TV-Werbemärkte. Seit 2019 sind RTL zufolge die linearen TV-Werbeumsätze in Deutschland um mehr als 20 Prozent gesunken. Gleichzeitig habe der Konzern massiv in den Ausbau des Streamingdienstes RTL+ investiert, dessen Abonnentenzahl auf über 6,6 Millionen gestiegen ist. Mit weiter dynamischem Wachstum in allen Kennzahlen - Umsatz, zahlende Abonnenten, Nutzungsdauer - sei RTL+ auf Kurs, im Geschäftsjahr 2026 profitabel zu werden, teilte das Unternehmen mit. «Diese Gesamtsituation macht es zwingend notwendig, dass wir uns jetzt strukturell neu aufstellen», sagte Schmitter.