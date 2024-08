Konzernweit reduzierte sich der Umsatz um ein Viertel auf 39,5 Milliarden Euro, wie Eon am Mittwoch in Essen mitteilte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging lediglich um 14 Prozent zurück auf 4,9 Milliarden Euro zurück. Hier wirkte sich die in diesem Jahr positive Bewertung von Derivaten aus, die bei Eon nicht zum operativen Geschäft zählen. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 2,4 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so viel, wie ein Jahr zuvor. Auch dies lag an der Bewertung der Derivate, sowie geringeren Steuern./lew/stk