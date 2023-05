Der Leverkusener Chemieriese hatte für das laufende Jahr einen Kerngewinn je Aktie in der Spanne von 7,20 bis 7,40 Euro erwartet, rechnet nun aber “mit einer Zielerreichung im unteren Korridor unserer Prognose”, so Baumann am Donnerstag in der Quartalsmitteilung. Die Aktie gab in Frankfurt bis zu 7,9% nach.