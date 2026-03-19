«Das Jahr 2025 war für die gesamte Chemieindustrie und auch für Lanxess extrem hart. Für 2026 sehen wir positive Impulse frühestens im zweiten Halbjahr, etwa durch das Infrastrukturpaket der Bundesregierung», erklärte Konzernchef Matthias Zachert bei der Vorlage der Jahreszahlen. Im laufenden Jahr sind weitere Ergebnisrückgänge daher nicht ausgeschlossen: So rechnet das Unternehmen mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 450 und 550 Millionen Euro.
2025 sank das operative Ergebnis um 17 Prozent auf 510 Millionen Euro. Analysten hatten für dieses Jahr bisher mit einem bereinigten Ebitda von im Schnitt 515,8 Millionen Euro gerechnet. Der Umsatz fiel im vergangenen Jahr um elf Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Die Zahl der Mitarbeiter ging um fünf Prozent auf 11.709 zurück. Unter dem Strich stieg der Verlust auf 577 Millionen Euro./nas/zb
(AWP)