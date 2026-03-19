Angesichts der Schwäche in der Chemieindustrie will Lanxess die Kosten weiter senken. So sollen bis 2028 zusätzlich 100 Millionen pro Jahr gespart werden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Köln mit. Dabei sollen auch weitere Arbeitsplätze wegfallen - 550 Stellen, davon rund zwei Drittel in Deutschland, sollen abgebaut werden. Betroffen sind den Angaben zufolge vor allem Verwaltungsfunktionen. Bereits im vergangenen August hatte Lanxess Sparpläne in der Produktion angekündigt.