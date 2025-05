Am Aktienmarkt brachte dies Anleger auf den Boden der Tatsachen zurück. In diesem Jahr hat der Kurs im Zuge des Rüstungsbooms vor allem von den guten Geschäften der Marine-Sparte TKMS sowie den Abspaltungsplänen profitiert. Die Aktie verlor am Donnerstagvormittag zeitweise elf Prozent, was den letzten Platz im MDax bedeutete. Dennoch kommt das Papier immer noch auf ein sattes Plus im laufenden Jahr: Der Wert hat sich in dem Zeitraum mehr als verdoppelt.