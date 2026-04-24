Das vor gut zwei Wochen vorgestellte KI-Werkzeug des US-Unternehmens Anthropic zum Aufspüren von Software-Schwachstellen bereitet den Verantwortlichen in mehreren deutschen Behörden Kopfzerbrechen. Denn zu der Sorge, das wirkmächtige KI-Modell könne in die falschen Hände geraten, gesellt sich inzwischen auch die Befürchtung, Schwachstellen als Zugang für die Aufklärung verschlüsselter Kommunikation - etwa von Terroristen - könnten in Zukunft womöglich nur noch ausgewählten Behörden in den USA zur Verfügung stehen. Offiziell äussern sich die Verantwortlichen vorsichtig zu den mit Claude Mythos Preview verbundenen Herausforderungen und Risiken.