«Wir steuern irgendwann in der Zukunft - es gibt keinen Ausweg, ausser es geschieht ein Wunder - auf ein Schuldenproblem zu», sagte Taleb am Mittwoch auf dem Greenwich Economic Forum. «Wenn der Schuldenberg zum grössten Posten im Haushalt wird, steckt man in Schwierigkeiten. Ganz gleich, ob man eine Privatperson, ein Unternehmen oder ein Staat ist – das ist ein Problem.»